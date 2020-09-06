التحالف الدولي يتحدث عن تشكيل اربعة مراكز تنسيق بين البيشمركة والجيش بمناطق النزاع

أكد التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يوم الاحد توصل كل من وزارة البيشمركة، و وزارة الدفاع العراقية على تشكيل أربعة مراكز تنسيق مشتركة في المناطق المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ، العقيد مايلز كاغينز في مؤتمر صحفي عقده في اربيل، إنه “خلال الاسابيع الماضية شهدنا تواصلا وتعاونا بين رئيس وزراء اقليم كوردستان ورئيس الوزراء العراقي في عدة مواضيع منها التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لملء الفراغ الامني الحاصل في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد”.

واضاف “انا ارى ان من الافضل ان يتوصل العراقيون لتفاهم وتنسيق مشترك فيما بينهم بما يخص المناطق المتنازع عليها، وبدورنا سندعم هذا التفاهم والتنسيق”، مشيرا الى ان وزير البيشمركة، و وزير الدفاع العراقي قاما بإنشاء اربعة مراكز تنسيق مشتركة تبدأ من ديالى وتنتهي الى مدينة تلعفر لزيادة التعاون بين قوات البيشمركة والجيش.