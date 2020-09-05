وفد كوردستان في بغداد غداً لبحث إنهاء “مشاكل قديمة جديدة”

من المقرر أن يغادر وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد يوم غد الأحد، لبحث إيجاد مخرج للخلافات المالية العالقة بين الجانبين.

وتأتي زيارة الوفد الحكومي الرفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، بعد مشاورات فنية أجراها وفد كوردي من وزارتي المالية والتخطيط في بغداد.

وتركزت مباحثات الوفد الفني حيال المشاكل العالقة ذاتها، وعلى رأسها ملف الموازنة ومستحقات من يتقاضون الرواتب في الإقليم ومناقشة مشروع الموازنة المقبلة.

وقال سمير هورامي مسؤول المكتب الإعلامي لنائب رئيس وزراء الإقليم لكوردستان 24، إن الوفد الحكومي سيبحث مع كبار المسؤولين العراقيين ملف الموازنة ورواتب كوردستان.

والزيارة تأتي بعد نحو خمسة أيام من زيارة أجراها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأجرى نيجيرفان بارزاني سلسلة مباحثات منفصلة مع ماكرون وكبار المسؤولين العراقيين بما في ذلك خلافات الجانبين وسبل حلها دستورياً.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن الموازنة العامة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في مقابلة سابقة مع الإعلام العراقي والعربي، إن المبالغ المرسلة للإقليم أقل من 5 بالمئة من مجموع الموازنات الاتحادية.

وفرضت بغداد على إقليم كوردستان، في الموازنة المالية السابقة، حصة لا تتجاوز 13 بالمئة بخلاف الحصص السابقة والبالغة نسبتها 17 بالمئة.

ويقول إقليم كوردستان إن تلك النسبة لا تستند إلى اتفاق أو أي غطاء قانوني أو أساس علمي، وطالب مراراً بإجراء إحصاء سكاني شامل لينال كل ذي حق حقه.