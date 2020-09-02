نيجيرفان بارزاني من بغداد: الكورد يعتزون بعراقيتهم ويعملون على استقرار العراق

اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، علي الخطوات المتخذة من أجل تعزيز آليات العمل المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مشددا على أن “الكورد يعتزون بعراقيتهم، وأنهم عازمون على إدامة العمل من أجل استقرار العراق وأمنه وسيادته”.

جاء ذلك خلال لقائه في بغداد رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث الملفات المهمة التي من شأنها أن تعزز التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن إطار المبادئ والعمل الذي رسمه الدستور.

وأضاف “كما جرى التطرّق الى الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، وكذلك الجهود المستمرة والتنسيق لمكافحة خلايا داعش النائمة، وملاحقة فلول الإرهاب الذي لا مكان له على أرض العراق”.

وأكد الكاظمي على “أهمية الدور الذي تؤديه قوات حرس الإقليم البيشمركة كجزء متكامل من المنظومة الأمنية العراقية”.

من جانبه اكد بارزاني اعتزاز إقليم كوردستان بـ”الدور الذي بدأ العراق بتمثيله على الصعد الإقليمية والدولية، وفي ضوء الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين العراق والدول الصديقة، والتفاهمات الأساسية لما فيه مصلحة العراق والأمن والاستقرار الإقليمي”.

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان له، أن الأخير ناقش مع بارزاني والوفد المرافق له “الأوضاع السياسية والأمنية، وتطورات الوضع الصحي، وما خلفه من تأثير على الوضع الاقتصادي في البلاد”.

كما بحث اللقاء بحسب البيان “جدول أعمال مجلس النواب، وأهم التشريعات اللازمة خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون انتخابات مجلس النواب، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس، وحسم موضوعة الدوائر الانتخابية، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وغيرها من القوانين”.

وأكد اللقاء على “أهمية استمرار المباحثات وحل القضايا العالقة بحسب الدستور، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتنسيق من أجل تخطي الأزمات والنهوض بواقع البلاد”.