نيجيرفان بارزاني وعمار الحكيم يبحثان أوضاع العراق وحسم الملفات العالقة

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، (2 أيلول 2020) مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، عدة ملفات، من بينها أوضاع العراق وحل الملفات العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، إنه جرى خلال الاجتماع، الذي عقد في بغداد، بحث أوضاع العراق ومسألة الانتخابات المبكرة والمشاكل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والحوار وخطوات حل المشاكل.

وأضاف البيان أنه كانت للجانبين آراء متطابقة بشأن أهمية وجود إرادة سياسية لحل مشاكل البلاد، والتعاون والعمل المشترك بين الأطراف الوطنية العراقية من أجل اتخاذ خطوات مستقبلية معاً باعتماد رؤى جديدة، لمواجهة التحديات وإنقاذ البلاد من المشاكل والأزمات.

كما تمت مناقشة وتبادل الآراء حول التصدي للإرهاب، والعملية السياسية في البلاد وأهمية مشاركة واشتراك المكونات العراقية فيها، وحماية القانون وسيادة البلد، والالتزام بالدستور وبالنظام الاتحادي الفدرالي، من أجل حماية الاستقرار في العراق، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى.

يشار إلى أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وصل اليوم الأربعاء (2 أيلول 2020)، إلى بغداد.

وتأتي زيارة رئيس إقليم كوردستان، إلى بغداد، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق.