إقليم كوردستان .. ارتفاع في اعداد الإصابات والوفيات بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزراة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء ، الموقف الوبائي خلال الساعات الـ 24 الماضية ، مشيرة الى تسجيل 579 إصابة جديدة بوباء كورونا، و27 حالة وفاة.

بيان للوزارة، قال إن الإصابات الجديدة توزعت على كل من، أربيل العاصمة 164، السليمانية 97، گرميان 25، دهوك 268، حلبجة 25.

اما الوفيات ، فقد ذكر البيان ، ان 8 منها كانت في أربيل ، 6 في السليمانية ، حالة واحدة في گرميان ، 7 في دهوك ، و5 حالات في راپرين.

البيان أشار كذلك الى تسجيل 449 حالة شفاء جديدة من الوباء ، بمعدل 278 في أربيل، 36 في السليمانية، 32 في گرميان، 83 في دهوك، و20 في حلبجة.

كما لفت البيان الى ان العدد التراكمي للاصابات بكورونا في إقليم كوردستان، وصل إلى 29926، شفي منهم 18969، فيما توفي 1125.