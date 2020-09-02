سبتمبر 02, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

استئناف دهوك تعلّق الدوام الرسمي لأسبوع اثر إصابات بكورونا في صفوف موظفيها

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فى :أخبار عــامة
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استئناف دهوك تعلّق الدوام الرسمي لأسبوع اثر إصابات بكورونا في صفوف موظفيها

اعلنت رئاسة محكمة استئناف دهوك في اقليم كوردستان ، تعليق الدوام الرسمي، اليوم الاربعاء ، ولمدة أسبوع ، بعد ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا لدى 6 من موظفي المحكمة .

الحقوقي بهدين دشتاني من محكمة استئناف دهوك ، قال لـ(باسنيوز) إن ” 6 من موظفي محكمة الاستئناف اصيبوا بفيروس كورنا”. مبينا أنه “للوقاية من الوباء تقرر تعليق الدوام الرسمي في المحكمة لمدة اسبوع بدءا من يوم غد الخميس ” .

وكانت محافظة دهوك قد سجلت اليوم، وفق بيان وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان 7 حالات وفاة و 268 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين في المحافظة الى 4636 شخصا .

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