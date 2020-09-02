بيان رئاسي يكشف تفاصيل لقاء صالح وماكرون

كشف المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، تفاصيل لقاء الأخير والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر المكتب في بيان رئاسي . أن “صالح، استقبل في قصر بغداد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورحب الرئيس بضيفه متمنياً له زيارة مثمرة وناجحة”، لافتاً إلى انه “جرت بعدها مراسم استقبال رسمية بعزف السلامين الوطنيين للبلدين، ثم فتش الرئيس الفرنسي برفقة رئيس الجمهورية الحرس الرئاسي”.

وأضاف البيان، أن “صالح، عقد ونظيره الفرنسي جلسة مباحثات ثنائية تناولت علاقات الصداقة وسبل تطويرها، وتوسيع آفاق التعاون البنّاء في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد صالح، “الحرص على إقامة أفضل العلاقات مع فرنسا المبنية على التفاهم والتنسيق انطلاقاً من العمق التاريخي لها”، مشدداً على “التزام العراق بنهجه الثابت في بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والأصدقاء والحلفاء والاعتماد على التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية كسبيل لبناء جسور الترابط بين شعوب المنطقة بعيداً عن سياسة المحاور وفرض الإرادات”.

وأضاف، أن “العراق يتطلع باهتمام إلى دعم المجتمع الدولي لجهوده في تعزيز سيادته الكاملة، وحفظ أمنه ومنع الخروقات العسكرية على أراضيه”، مشدداً على أن “جهودنا الجماعية يجب أن تركز على احترام سيادة البلدان وعدم التدخل في شؤونها كمصلحة مشتركة للجميع تقود إلى ترسيخ الأمن الإقليمي”.

وأشار، إلى “وجوب ديمومة العمل المشترك لمواصلة الحرب على القوى الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها والتصدي للفكر المتطرف الضال بما يسهم في إرساء الاستقرار والسلم لشعوب المنطقة”، مشيداً بـ”دور فرنسا الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب باعتبارها شريكاً أساسياً للعراق في حربه ضد تنظيم داعش”.

بدوره، أكد الرئيس ماكرون أن “بلاده تقف إلى جانب العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقلاله”، لافتاً إلى “أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في الحرب على الإرهاب ومنع عودة تهديده لشعوب العالم، وضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق السلام ومنع التوتر في المنطقة”.

بعدها عقد الرئيسان، وفقاً للبيان “لقاء موسعاً ضم أعضاء الوفدين العراقي والفرنسي وتم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين وتنشيط الاستثمار والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتنسيق الجهود لمكافحة جائحة كورونا فيروس والحد من تداعياته الوبائية والصحية والاقتصادية”.

وأكد اللقاء، على “دعم المساعي الدولية لتهدئة التوتر ووقف التصعيد في المنطقة بما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار إقليميا ودولياً