الكاظمي يشير لبداية حقيقية للشراكة مع فرنسا.. وماكرون: مستعدون لتأمين مصادر الطاقة للعراق

اشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى العراق بداية حقيقة لشراكة عراقية فرنسية.

وقال الكاظمي في مؤتمرصحفي مشترك مع ماكرون: “أنا سعيد بزيارة ماكرون إلى بغداد ونعدها بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية”، مبيناً أن “فرنسا شريك مهم للعراق”.

واضاف الكاظمي: “نحن مهتمون لتوسيع الشراكة مع فرنسا”، لافتاً إلى ان “هناك الكثير من جوانب التعاون بين العراق وفرنسا”.

ولفت الى سعي العراق “لتفعيل العمل بوثيقة التفاهم الاستراتيجي بين البلدين”، مؤكداً أن “فرنسا قدمت الدعم للعراق في حربه ضد داعش”.

وزاد الكاظمي: “سنعمل على تذليل كل التحديات أمام الشركات الفرنسية”.

وشكر الكاظمي الرئيس الفرنسي “على اهتمامه بحماية سيادة العراق”، مؤكداً أن “السيادة العراقية خط أحمر”.

وبين الكاظمي ان “العراق سيعمل بقوة على دعم استقرار المنطقة”.

ومن جانبه قال ماكرون أن “فرنسا تدعم سيادة العراق”، مشيراً إلى استعداد بلاده “للإلتزام بتأمين مصادر الطاقة للعراق”.

واضاف ماكرون: “تناولنا مسألة تعزيز التعاون العسكري”، لافتاً إلى ان “العراق عانى كثيراً في الحرب ضد داعش”.

واكد التزام بلاده “بدعم السيادة العراقية”، كما أكد انه “سندعم المشاريع المهمة منها (مترو بغداد)”.

واختتم قائلاً: “فرنسا ستبقى مساندة للعراق”.