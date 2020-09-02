العراق يعلن عن الموقف الوبائي لكورونا لليوم الاربعاء

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم.

وقالت الوزارة في بيان انه “تم فحص ( 23123) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1647454)”.

سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 542

بغداد / الكرخ 200

مدينة الطب 83

النجف الأشرف 265

السليمانية 88

أربيل 278

دهوك 83

كربلاء 211

كركوك 173

ديالى 156

واسط 183

البصرة 478

ميسان 174

بابل 87

الديوانية 106

ذي قار 183

الأنبار 38

المثنى 159

نينوى 80

صلاح الدين 165

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3946 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 414

بغداد الكرخ 671

مدينة الطب 127

النجف 207

السليمانية 147

أربيل 164

دهوك 268

كربلاء 250

كركوك 128

ديالى 88

واسط 207

البصرة 157

ميسان 163

بابل 122

الديوانية 194

ذي قار 204

الأنبار 25

المثنى 174

نينوى 140

صلاح الدين 96

– الوفيات 78 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 5

النجف 4

السليمانية 12

أربيل 8

دهوك 7

كربلاء 5

كركوك 2

ديالى 1

واسط 3

البصرة 3

ميسان 1

بابل 1

الديوانية 9

ذي قار 8

المثنى 1

نينوى 5

مجموع الشفاء : 184205 ( نسبة الشفاء 76.0 %)

مجموع الأصابات : 242284

الحالات الكلية تحت العلاج : 50878

الراقدون في العناية المركزة: 527

مجموع الوفيات: 7201