البيشمركة: داعش يصعّد بـ”المتنازع عليها” بـ147 هجوماً في 7 أشهر

قال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، إن تنظيم داعش شن في الأشهر السبعة الماضية 147 هجوماً مما أدى إلى سقوط العشرات في المناطق المتنازع عليها.

وأضاف في مقابلة مع كوردستان 24 أن هجمات داعش في الأشهر الأخيرة أسفرت عن مقتل وإصابة وخطف 650 شخصاً في تلك المناطق.

وسئل ياور عن الأنباء التي تتحدث عن وصول وفد من البيشمركة إلى بغداد، فقال إنه إلى الآن لم يتم إرسال أي وفد عسكري إلى بغداد لإجراء محادثات في ملفات أمنية وعسكرية.

وتابع “لغاية الآن لم يقم الوفد العسكري لإقليم كوردستان بزيارة إلى بغداد، لإن اجتماع اللجنة العليا للتنسيق (بين أربيل وبغداد) لم يُعقد بعد”.

وشُكلت لجنتان بين القوات الأمنية في إقليم كوردستان والقوات العراقية، إحداهما تتبع وزارة البيشمركة والثانية لقيادة العمليات المشتركة العراقية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، عقدت اللجنة العليا للتنسيق اجتماعين منفصلين، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع ثالث لكنه لم يتسن معرفة موعده بالضبط. وسبق أن عقدت اللجنة ذاتها اجتماعين العام الماضي أحدهما في شهر شباط فبراير والثاني في حزيران يونيو.

وقال ياور إن المباحثات بين أربيل وبغداد تتمحور بشأن التنسيق الأمني والعسكري ضد تنظيم داعش، مشيراً إلى أن ملف التنسيق كان موجوداً قبل عام 2014.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان وبغداد لم يتوصلا إلى أي اتفاق أمني بعد.