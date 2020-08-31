أغسطس 31, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الموقف الوبائي لكورونا في كردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
54 مشاهدة

الموقف الوبائي لكورونا في كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، عن الموقف الوبائي للمصابين بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية.
وقالت الوزارة في بيان، انها “أجرت ٥٢١١ عملية فحص جديدة، شخصت من خلالها ٥٩١ إصابة”.

واضافت ان “الاصابات توزعت على:

(١٦٩ اربيل)

(١١٥ السليمانية ٣٤ گرمیان)

(٢٤٣ دهوك)

(٣٠ حلبجة)

كما سجل الإقليم تعافي ٣٧٠ مريضاً:

(٢٥٥ اربيل)

(٥٢ السليمانية، ٤٣ گرمیان)

(٢٠ حلبجة)

وتوزعت الوفيات الـ٢٥ على:

(٩ اربيل)

(١٢ السليمانية، ١ رابرين)

(٣ دهوك)

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كردستان، إصيب ٢٨٧٥٢ شخصاً، تعافى منهم ١٨٠٤٩، وتوفي ١٠٧٤ اخرين.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.