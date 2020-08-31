منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان: مكونات كوردستان كانوا اكبر ضحايا الاخفاء القسري

بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري ، الذي يصادف الـ 30 من أغسطس / آب ، من كل عام ، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ، ديندار زيباري ، اليوم الاحد ، ان إقليم كوردستان وبكل مكوناته الدينية والقومية ، كان اكبر ضحية لعمليات الاخفاء القسري ، لافتاً الى عمليات تغييب آلاف الكورد الفيليين بين أعوام 1980 ــ 1990 وانفلة 8 آلاف من البارزانيين و182 الف من الكورد خلال عمليات الانفال في مناطق بهدينان و گرمیان ، وكذلك خطف وتغييب آلاف الكورد الايزيديين على يد إرهابيّ داعش .

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وأشار زيباري الى ان حكومة إقليم كوردستان اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات للتعريف بهذه الجرائم على المستوى الدولي وتثبيتها وتعريفها كإبادة جماعية .

كما أشار زيباري الى ان لحكومة إقليم كوردستان مشاركة فعّالة في اللجنة المشكلة من قبل الحكومة العراقية الفيدرالية لمعرفة مصير المغيبين بين أعوام 1980 ــ 2003 ، في كل العراق ، ويشمل ذلك عمليات الانفال السيئة الصيت التي جرت في كوردستان ، بهدف تقديم المعلومات للفريق الاممي المختص بشؤون المغيبين قسراً لحسم ملفاتهم.

واليوم الدولي للمختفين قسراً يصادف الـ 30 من أغسطس/آب من كل عام وهو ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة ، يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء عنهم .