النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

تنشر وكالة الاخبارية، النص الكامل لكلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في ذكرى يوم العاشر من محرّم الحرام .

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أبناء شعبي الكريم

أخاطبكم في ذكرى هذا اليوم المهيب بحزنه ..

يوم العاشر من محرّم الحرام .

مصاب آل بيت محمد (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلّم)

إن الأحداث والتحديات الكبيرة في تأريخ الأمم كانت على الدوام دروساً للاستفادة منها وتحويلها الى طاقة بناء وإنتاج وتدعيم لقيم المجتمع .

وفي حالات معلومة فإن عدم الاستفادة من الدروس قد يتحوّل الى طعن في صميم هذه الأمة.

العراقيون واجهوا كلّ التحديات وحملوا عبء الجراح القاسية على أكتافهم، جيلا بعد جيل ،

ووصلوا الى اليوم هذا ،وهم شعب متنوّع موحّد يستظل بخيمة العراق .. العراق العظيم .

لم يكن ذلك ليحدث لولا أن العراقيين قد حوّلوا دروس التأريخ الى مادة إنتاج اجتماعي والى قيم إنسانية أخلاقية عالية .

أيتها الأخوات والأخوة الذين أحيوا ليلة استشهاد الإمام الحسين وأخيه العباس وصحبهم .

مشكورين لالتزامكم بقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضها وباء كورونا .

العراق باقٍ عبر التأريخ لأن شعبه استفاد من دروس الماضي وحوّلها الى مادة للتماسك الاجتماعي

وليس الحروب الأهلية والانتقامات.

الحسين فجر ..

الحسين تسامح ..

الحسين إيمان روحي ..

الحسين عطف على الفقراء..

الحسين سيد الشهداء ..

الحسين دعاء للشهداء..

الحسين ..الذي زرع اسمه في حدقات عيوننا ..

وفي صميم قلوبنا ..

هو درس السلام الذي قدّمناه للإنسانية

دم الحسين ..

ودماء كلّ الشهداء، أمس واليوم وغداً، نبتَ على إثرها وعطرها كلّ شجر النخيل العراقي ..

وافتدت كلّ العراقيين ..

كلّ قطرة دم شهيد رسالة لنا جميعاً مفادها :

(إياكم وروح الانتقام ..

إياكم والكراهية ..

احتضنوا بعضكم وعمّروا وطنكم، لا تهدموه

العراق أولا

العراق ثانيا

وثالثا ..

العراق أولا..

هذا هو الحسين الذي تربينا على قيمه جيلاً بعد جيل ..

الحسين الذي افتدى بروحه الإسلام ..

وشرّف بجسده أرض العراق ..

الحسين.. الذي عاش رمزاً عندما انتهى أثر قاتليه ، كما سينتهي أثر كلّ سافك لدماء العراقيين المعصومة، بغير حق.

أهلي ..

أتقدّم بأسمى التعازي الى المرجعية الرشيدة ومقامها الأعلى ،سماحة السيد علي السيستاني، أدام الله ظله،

المرجعية التي حافظت على إرث الحسين المتسامح ..

ورفضت الزجّ بمبادىء وقيم الحسين (عليه السلام) في المناورات السياسية أو الطائفية.

المرجعية التي حمت تراث آل البيت ، تراث التكافل الاجتماعي .

والامتداد العلمي والأخلاقي والديني ..

والرؤية الوطنية الصادقة.

شعبنا الحبيب .. شعب العراق العظيم

أنهينا المرحلة الأولى من التزام هذه الحكومة بالتقصّي عن الحقائق حول أحداث تشرين ، بجرد أعداد الشهداء والبدء بتسليمهم استحقاقاتهم القانونية ،

كما بدأنا بجرد الجرحى وسوف ننهي استحقاقاتهم.

وفي الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير ونؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية هي مسار إصلاح وتصحيح ،

نؤكد..أن كرامة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال ،

وأننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين الى مبدأ التظاهر السلمي.

إن الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة والقانون سوف نواجهه بأشد الإجراءات القانونية، ونهيب بعشائرنا الأصيلة رفض مايرتكب باسمها من تجاوزات.

إن الدعوات التي نسمعها الى حمل السلاح ستواجه بقوة القانون ،

الدولة فقط من تتحمّل المسؤولية ، مسؤولية الاقتصاص ..

الدولة لا تنتقم ،

الدولة تشيع العدل وتأخذ بحق الضحية عبر معاقبة المعتدي.

علينا الخيار بين الدولة .. واللا دولة ..

الدولة فيها جدار من قيم الإمام الحسين .. جدار من قيم الإنسانية ، من قيم الإمام الحسين (عليه السلام) وآله وصحبه ، ومن تضحيات العراقيين ..

لن نسمح أن يجرّنا أحد أو طرف أو نية خبيثة الى اللا دولة ،

هذا المصطلح هو نتاج سنوات من الطعن بالهوية العراقية وبالعراق ، ووجود العراق وشعب العراق ، ولن يستمر هذا الطعن، وسوف تستعيد الدولة عنوانها .

الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام شعبنا ،وقد أوفت الحكومة بالتزامها وفق المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب الموقّر عبر تحديد موعد الانتخابات ،

ولذلك أدعو كلّ العراقيين الى الاستعداد من خلال التسجيل في البطاقة البايومترية التي نعتبرها ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات..

تسابقوا في ضمان أن يصل مستوى التسجيل الى كلّ مستحق للتصويت.

الى كلّ المعنيين بالمسار السياسي السلمي والمطالبين بالدولة والحفاظ على الدولة وهيبة الدولة، عليهم الاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية في انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.

وأدعو القوى السياسية والفعاليات الشعبية الى التوحد في هذه المرحلة الحسّاسة.. والحكومة راعية للجميع بالتساوي.

شعبنا العزيز على امتداد الوطن

قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا ،مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى ، والجرائم الاستثنائية، وسوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين.

لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا ، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة الى برّ الأمان ، ونؤكد أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي ،

وقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين.

ليس هناك أحد فوق القانون ..

ليس هناك أحد فوق العراق .. العراق العظيم

قال الإمام الحسين (عليه السلام ) مقولته الشهيرة :

“هيهات منا الذلة”

ورددت الأجيال بعده : “ياحسين بضمائرنا”

رسالة عاشوراء هي رسالة السلام

رسالة الحسين هي السلام

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته