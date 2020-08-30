نينوى تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ «كورونا‎»

سجلت محافظة نينوى، أعلى حصيلة وفيات يومية منذ ظهور جائحة «كورونا»، حيث سجلت 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن «الدوائر الصحية في نينوى سجلت 14 حالة وفاة بكورونا، وهي أعلى حصيلة للوفيات منذ ظهور الأزمة في البلاد».

وأكد الطائي تسجيل 128 إصابة جديدة بـ «كورونا»، إلى جانب 85 حالة شفاء تام لمصابين بالفيروس.

وعزا الطائي ارتفاع الاصابات إلى عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الصحية، مشيراً إلى أن أغلب حالات الوفاة تسجل لكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.