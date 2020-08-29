نيجيرفان بارزاني: استذکارنا لواقعة عاشوراء فرصة لتوحید الصفوف ونبذ الخلافات

عدّ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، (29 آب 2020)، إن استذكار واقعة عاشوراء فرصة لتوحید الصفوف ونبذ الخلافات في مواجهة التحديات في العراق.



وقال بارزاني في تغريدة بموقع تويتر إن “استذکارنا لواقعة عاشوراء الاليمة والوقوف علی معانیها الإنسانية العمیقة من التضحية والاخلاص والقيم العليا، هي فرصة لاستلهام الدروس من أجل توحید الصفوف ونبذ الخلافات في مواجهة الأزمات والتحدیات وإیجاد الحلول الدستورية للمشاکل وصولاً بالعراق إلی الاستقرار والازدهار والحياة الكريمة”.

وتشهد محافظة كربلاء، اليوم السبت، (29 آب 2020) إحياء مراسم عاشوراء، (العاشر من شهر محرم)، وهي ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي، في معركة الطف، في العام 61 هجرية.

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد أكد خلال اجتماعاته التي اجراها أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد بتاريخ (20 حزيران 2020) على أنه “حان الوقت لنتوصل إلى فهم مشترك وأن نحل المشاكل بصورة نهائية من خلال اتفاق شامل ومرض للطرفین ويوفر الأمان والاستقرار والعدالة والتقدم لحاضر ومستقبل العراق”.

وبعد العديد من جولات المفاوضات بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتغير الكابينة الحكومية ورئيس الوزراء، لم يتوصل الجانبان إلى اتفاقٍ بعد حول المسائل العالقة بين الطرفين وأهمها ملف النفط والمنافذ الحدودية والمطارات والموازنة.

ان استذکارنا لواقعة عاشوراء الاليمة والوقوف علی معانیها الإنسانية العمیقة من التضحية والاخلاص والقيم العليا، هي فرصة لاستلهام الدروس من اجل توحید الصفوف ونبذ الخلافات في مواجهة الازمات والتحدیات وایجاد الحلول الدستورية للمشاکل وصولا بالعراق الی الاستقرار والازدهار والحياة الکريمة.