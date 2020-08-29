برلماني كوردي: الأصوات الرافضة للتنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة «دعاية انتخابية مبكرة‎»

وصف النائب عن محافظة نينوى بشار الكيكي، اليوم السبت، الأصوات الرافضة للتنسيق المشترك بين القوات العراقية والبيشمركة بأنها «دعاية انتخابية مبكرة» لا قيمة لها.

وقال الكيكي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي في تصريح لمراسل (باسنيوز): «إن الأصوات التي أطلقت مؤخراً والتي أبدت موقفاً من التنسيق المشترك بين القوات العراقية والبيشمركة تحاول القيام بدعاية انتخابية مبكرة»، مبيناً أن «تلك الداعية لا قيمة لها، فضلاً عن أنها تستند على إثارة النعرات القومية والطائفية»، مشيراً إلى أن «أصحابها لا يؤمنون بالتعايش السلمي في نينوى».

الكيكي حذر من تداعيات التصريحات، مؤكداً أن تلك الدعوات سيكون لها تداعيات سلبية خطيرة على الوضع الأمني في العراق، معبراً عن أمله بحكمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تجاوز تلك المشاكل والعمل على إعادة التنسيق الأمني في المناطق ‹المتنازع عليها› إلى شكله الصحيح.