القتال بين PKK وتركيا تسبب في اخلاء 30% من مساحة منطقة بإقليم كوردستان من السكان

قال قائمقام قضاء ميركسور (أقصى شمال محافظة أربيل عند المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي) اليوم السبت ، ان القتال بين حزب العمال الكوردستاني PKK والجيش التركي تسبب بإخلاء 65 قرية ، أي مايشكل 30 بالمئة من مساحة القضاء.

غفور احمد ، قال لـ(باسنيوز) ان اغلبية القرى التي تم اخلاءها تقع في ناحيتي شيروان مزن وبارزان التابعتين للقضاء ، مضيفاً ” هذه القرى ومنذ عام 1991 حرمت من عمليات الاعمار بسبب القتال بين حزب العمال الكوردستاني PKK والجيش التركي ولم يتمكن سكانها من العودة اليها ” ، موضحاً بالقول ” وهكذا كان حالها قبل 1991 حيث تم تدمير وحرق هذه القرى من قبل النظام العراقي آنذاك وتم ترحيل سكانها الى المجمعات القسرية في هرير وسوران وبقية المناطق”.

قائمقام قضاء ميركسور ، تابع بالقول ان ” سكان هذه القرى محرومون من بساتينهم ومزارعهم ، ولو اخلى مسلحو العمال الكوردستاني المنطقة لتمكن السكان من العودة وتعمير قراهم”.

ويتألف قضاء ميركسور من 5 نواحي هي بارزان وكورتو و بلي وبيران وشيروان مزن ، مع 260 قرية ، وهي منطقة جبلية حدودية وعرة .

وأوضح غفور احمد ، انه منذ العام 2013 هناك اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة التركية على فتح منفذ حدودي في هذه المنطقة ، لكن القتال بين حزب العمال الكوردستاني PKK والجيش التركي وحرب داعش والازمة المالية حال دون تنفيذ هذا المشروع الذي كان سيكون له مردود اقتصادي كبير على المنطقة ويخلق فرص عمل كثيرة للسكان كما كان سيساهم في تنشيط حركة السياحة في هذه المنطقة .