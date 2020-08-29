أغسطس 29, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

‹عراقيون› يؤكد قرب حل خلافات بغداد وأربيل

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فى :أخبار عــامة
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‹عراقيون› يؤكد قرب حل خلافات بغداد وأربيل

أكد تحالف ‹عراقيون› بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، قرب حل الخلافات والإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وقال النائب عن التحالف علي العبودي، لـ(باسنيوز)، إن «بغداد وأربيل تتجهان نحو حل كافة الخلافات والإشكاليات، وسيكون هناك حل قريب جداً لغالبية تلك الخلافات والإشكاليات، خصوصاً مع قرب وصول وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، إلى العاصمة العراقية بغداد».

وأضاف العبودي، أن «الفترة المقبلة، أيضاً سوف تشهد زيارات لوفود من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان، وهذا الزيارات المتبادلة مهمة، لغرض تقريب وجهات النظر، وحل كافة الخلافات والإشكاليات، خصوصاً أن هناك إرادة جادة لحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان».

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