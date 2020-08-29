إقليم كوردستان يعلن آخر حصيلة لوفيات وإصابات كورونا

كورونا.. الوفيات تسجل ارتفاعاً والإصابات تقترب من 28 ألفاً في كوردستان

أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان السبت، تسجيل 362 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 195 في أربيل و108 في السليمانية و18 في كرميان بالإضافة الى 41 في دهوك.

وسجلت الوزارة 582 حالة شفاء منها 294 في أربيل و26 في السليمانية و22 في كرميان، فضلاً عن تشخيص 229 و11 في كل من دهوك وحلبجة على الترتيب.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 12 مريضاً في أربيل وخمسة في السليمانية وثلاثة كرميان فضلاً وفاة مريض واحد في رابرين ومثله في حلبجة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان إلى 27621 إصابة، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 1032 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس الى 17386 شخصاً.