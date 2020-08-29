“كورونا العراق”.. الإصابات تلامس ربع مليون والوفيات تسجل عتبة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية السبت، تسجيل 3834 إصابة بفيروس كورونا و77 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتظهر أرقام التقرير اليومي لوزارة الصحة أن أعداد الإصابات والوفيات لا تزال مرتفعة، مقارنة بدول عديدة كانت تتصدر وباتت تتذيل الآن.

يأتي هذا بعد أن رجحت وزارة الصحة العراقية، في الفترة الأخيرة، أن تشهد البلاد موجة ثانية للوباء المتفشي عموم البلاد في منتصف تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أن مستشفياتها سجلت 4146 حالة شفاء في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يكون إجمالي الإصابات في عموم العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، قد ارتفع إلى 227446 حالة، بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 6891 وفاة.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 169020 حالة تعافٍ. ولا يزال 51535 مريضاً يرقدون في المستشفيات بينهم 579 يخضعون للعناية المركزة.