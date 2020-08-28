بافل طالباني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء الخميس، إصابته بفيروس كورونا.

إعلان بافيل الذي جاء مدونة له، تأتي بعد أيام من إعلان الرئيس المشترك الاخر للإتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي تعافيه من إصابة بالفيروس.

وقال طالباني، إن حالته الصحية مستقرة حالياً.

وأضاف انه وكأي شخص آخر قام بحجر نفسه ويطبق التعليمات الصحية، داعياً أن يساهم الجميع بمنع تفشي هذا الوباء العالمي والسيطرة على هذا الوضع وان يضعوا ايديهم بايدي بعض لمعالجة المشكلات واعمار الاقليم بشكل اكبر وتقديم خدمة اكبر لكوردستان، حسب تعبيره.

وجدد طالباني تمنياته بالسلامة والصحة للجميع وان يكون الجميع محميين وبعيدين عن اي مرض او وباء.

ومنذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الآن إصيب 26801 شخصا في إقليم كوردستان، تماثل 16243 للشفاء التام، بينما لايزال 9577 قيد العلاج توفي 981 مصابا.