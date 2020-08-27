بارلي: نفتخر بالقتال مع البيشمركة وينبغي احترام السيادة العراقية

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، ان فرنسا تفتخر بالقتال مع قوات البيشمركة ضد تنظيم داعش، مؤكدة على ضرورة احترام السيادة العراقية من كافة الاطراف.

وجاء حديث بارلي، يوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اربيل.

وقالت بارلي “نحن معكم في هذه الظروف الصعبة وسنواصل دعم العراق واقليم كوردستان”.

وتابعت “نفتخر بالعمل مع البيشمركة الذين حاربوا داعش وسنواصل العمل معكم ضمن إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”.

وقالت “نؤكد على ضرورة احترام السيادة العراقية وايقاف التدخل الخارجي في الشؤون العراقية من كافة الأطراف”.

من جهته اكد رئيس اقليم كوردستان ان فرنسا كانت ولا تزال من اهم الداعمين لشعب كوردستان تاريخيا.

واشار نيجيرفان بارزاني الى ان فرنسا قدمت المساعدات العسكرية والإنسانية لإقليم كوردستان اثناء الحرب مع داعش.

ووصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، الخميس، إلى مطار اربيل الدولي، قادمة من بغداد.

وهذه ثاني زيارة لمسؤول فرنسي رفيع الى اقليم كوردستان في غضون ستة أسابيع وتهدف لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الاقليم.

ومن المقرر أن تلتقي بارلي مع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لبحث عدد من المواضيع المشتركة.