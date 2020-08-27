مسرور بارزاني يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس، في أربيل، وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي.

ووصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، في وقت سابق الخميس إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في زيارة رسمية، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الإقليم.

وكان في استقبال الوزيرة الفرنسية وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان شورش إسماعيل ورئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي هريري ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزةيي ومسؤولين في وزارة البيشمركة والقنصلية العامة الفرنسية في إقليم كوردستان.

وفيما بعد، استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الوزيرة الفرنسية، حيث أكدت أن فرنسا فخورة بالقتال إلى جانب قوات البيشمركة، وأن بلادها ستواصل دعم العراق وإقليم كوردستان.

وكانت بارلي قد وصلت الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، للقاء المسؤولين العراقيين ومسؤولي التحالف الدولي وبحث عدد من الملفات على رأسها مكافحة فلول تنظيم داعش والقتال الدائر بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني داخل أراضي إقليم كوردستان.