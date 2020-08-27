تربية إقليم كوردستان : لاستئناف دوام المدارس ننتظر تقييم وزارة الصحة

اكد وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان الوزارة تسعى لاستئناف الدوام في المدارس المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا، مبينا ان ذلك سيعتمد كلياً على تقييم وزارة الصحة.

آلان حمه سعيد قال في تصريح لـ(باسنيوز):”نسعى لاستئناف الدوام الرسمي في المدارس في الوقت المحدد، ولكن علينا ان ننتظر تقييم وزارة الصحة، واذا قررت وزارة الصحة تأجيل موعد انطلاق الدوام الرسمي لعدة أسابيع فقط ، عنذئذ لن يكون علينا التفكير بخيارات أخرى وسننتظر “.

واضاف، “علينا التفكير في كيفية الحفاظ على النظم التعليمية، مثلما نفكر بسلامة المعلمين والطلاب من هذا الوباء”.

واوضح وزير التربية بحكومة إقليم كوردستان، أنه “لم يتم اتخاذ اي قرار بشأن تغيير موعد انطلاق الدوام الرسمي لحد الآن توجد مناقشات، وقد نضطر لخيارات اخرى في حال استمرار وارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا”.

والجدير بالذكر انه تم ايقاف الدوام في المؤسسات التربوية بإقليم كوردستان في شهر آذار/ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس “كورونا”، مما دفع وزارة التربية الى انهاء العام الدراسي الماضي قبل موعده المحدد مع عدم وجود أي فترة زمنية محددة لاستئناف العام الدراسي الجديد.