الكاظمي: السعودية شريك حقيقي للعراق

بحث رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

ووصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له، في وقت سابق من اليوم الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له.

واضاف البيان، انه جرى خلال القاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ورحب الكاظمي، حسب البيان، بالوفد الضيف، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع الى بناء علاقات متميزة تستند الى الإرث العميق للروابط التأريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين.

كما وأكد رئيسالوزراء الاتحادي، على أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حسب بيان مكتب رئيس الوزراء الاتحادي، أن المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام الى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع الى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، حسب البيان ايضا، أن المملكة تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية.

واستطرد البيان، ان الكاظمي بحث مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق.