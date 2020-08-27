كورونا العراق.. حالات الشفاء تفوق الاصابات
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3794 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية لتتجاوز بذلك عدد الإصابات خلال هذه المدة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه “تم فحص ( 22318) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1524864)”.
وأضافت الوزارة، أنها سجلت هذا اليوم (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 393
بغداد / الكرخ 535
مدينة الطب 83
النجف 304
السليمانية 65
أربيل 296
دهوك 39
كربلاء 239
كركوك 195
ديالى 125
واسط 194
البصرة 343
ميسان 159
بابل 107
الديوانية 123
ذي قار 166
الأنبار 51
المثنى 87
نينوى 235
صلاح الدين 55
وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 3651 إصابة جديدة، توزعت كما يلي:
بغداد الرصافة 408
بغداد الكرخ 304
مدينة الطب 71
النجف 299
السليمانية 111
أربيل 220
دهوك 78
كربلاء 260
كركوك 151
ديالى 67
واسط 240
البصرة 254
ميسان 242
بابل 133
الديوانية 151
ذي قار 113
الأنبار 62
المثنى 224
نينوى 141
صلاح الدين 122
وذكرت أنها سجلت 72 حالة وفاة بسبب الفيروس وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 4
أربيل 11
دهوك 4
كربلاء 9
كركوك 4
ديالى 3
واسط 4
البصرة 9
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 1
المثنى 1
نينوى 3
وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 161009 ( نسبة الشفاء 72.4 %)، ومجموع الإصابات بلغ 219435، والراقدين الكلي 51686، والراقدين في العناية المركزة 566، ومجموع الوفيات 6740.