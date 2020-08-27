الكشف عن تحرك ايراني لجمع القوى الشيعية في تحالف انتخابي موحد

كشف نائب رئيس الوزراء الاسبق والقيادي في التيار الصدري، بهاء الاعرجي ، اليوم الخميس، عن وجود تحرك من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية لجمع وتوحيد القوى الشيعية ضمن تحالف انتخابي موحد للدخول في الانتخابات المقبلة المقررة في يونيو / حزيران المقبل .

واوضح الاعرجي لـ(باسنيوز) ، ان “بعض القوى الشيعية رفضت ذلك المقترح لكون الاوضاع قد تغيرت في العراق ولم تعد كما كانت عليه في السابق”، لافتاً الى ان “طبيعة قانون الانتخابات وتحديداً طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية هو الذي سوف يحدد طبيعة التحالفات الانتخابية”.

وأوضح الاعرجي ، بالقول ” فاذا كانت المحافظة دائرة واحدة في الانتخابات المقبلة سوف تحصل التحالفات التقليدية السابقة ، ولكن إن جرت وفقاً للدوائر المتعددة فلن يكون هناك تلك التحالفات”.