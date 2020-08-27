محلل: السفير الإيراني اعترف بأن العراق بالنسبة لهم مجرد ساحة صراع وليس دولة

يرى المحلل والخبير السياسي، مجاهد الطائي، أن السفير الإيراني إيرج مسجدي، اعترف بأن العراق مجرد ساحة صراع وليس دولة.

وقال مسجدي في تصريح صحفي، إن قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني هو المسؤول عن الملف العراقي، ونحن كجمهورية إيرانية لا نرغب ببقاء او حضور القوات الأمريكية في العراق ولو ليوم واحد.

وعلق الطائي على التصريح قائلاً: “اعتراف بأن إيران الدولة قد وضعت العراق بيد منظومة اللا دولة، والبلد مجرد ساحة صراع وليس دولة”.

وأضاف “الذين يطلق عليهم وصف (مقاومة) عبر التاريخ، يهدفون غالبا لتحرير أوطانهم من الاحتلال، ويعملون على استقلاله كهدف سامي”.

وأوضح “أما محور المقاومة وميليشياته لا يريد سوى تسليم العراق وبلدان المنطقة لإيران، فهل يصح أن يُطلق عليهم وصف مقاومة أم أذناب المحتلين؟”.