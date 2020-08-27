مسرور بارزاني ينعى فناناً كوردياً توفي متأثراً بكورونا

قدم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، تعازيه بوفاة فنان شعبي كوردي متأثراً بفيروس كورونا.

وقال بارزاني، في بيان، إنه “ببالغ من الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الفنان الشعبي خدر خوشناو”.

وأضاف “نعزي عائلة وذوي الراحل وندعو العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وتوفي اليوم الخميس في أربيل الفنان والمطرب الشعبي الكوردي، خضر خوشناو، متأثرا باصابته بوباء “كورونا”.

وخضر خوشناو من أهالي العاصمة أربيل، وله العديد من الأغاني المسجلة والكليبات، إلى جانب العديد من الأناشيد والأغاني عن كوردستان والبيشمركة.