وزيرة الدفاع الفرنسية تزور اربيل

من المقرر ان تصل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي ، الى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، مساء اليوم الخميس ، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الإقليم .

وكانت بارلي ، قد وصلت الخميس ، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية ، للقاء المسؤولين العراقيين ومسؤولي التحالف الدولي وبحث عدد من الملفات على رأسها مكافحة فلول تنظيم داعش والقتال الدائر بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني داخل أراضي إقليم كوردستان.

وستلتقي الوزيرة الفرنسية في بغداد رؤساء الوزراء والجمهورية ، ووزير الدفاع ، قبل ان تتوجه الى أربيل .

وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى كل من بغداد واربيل ، هدفت إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق وإقليم كوردستان، على الصعيدين الثنائي وفي إطار التحالف الدولي .

بدورها ، قالت وزارة الدفاع الفرنسية ، في بيان لها ان وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي توجهت يوم الخميس إلى العراق في زيارة ” تشكل جزءا من التزام باريس المستمر بالحرب على الإرهاب ودعمها لسيادة العراق”.

وأضافت الوزارة في بيانها ، أن ”وزيرة القوات المسلحة متمسكة بحقيقة أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا خطيرا يتعين علينا الاستمرار في مواجهته. جرى تكثيف الضربات الجوية الفرنسية على جيوب منعزلة للتنظيم خلال الشهور الماضية“.

وذكر مسؤولون بالوزارة أن باريس قلقة بسبب عودة ظهور التنظيم الذي يستفيد من الضبابية السياسية في العراق والتنافس بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.