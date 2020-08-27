أغسطس 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

طقس حار لنهاية آب وجدول بالحرارة العظمى

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فى :أخبار عــامة
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طقس حار لنهاية آب وجدول بالحرارة العظمى

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للأنواء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان “طقس يوم غد الجمعة سيكون في الوسط والشمال مشمساً وفي الجنوب مشمساً حاراً ودرجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 44 مْ”.
وأضاف ان “طقس يومي السبت والأحد المقبلين سيكون في الوسط والجنوب مشمساً حاراً وفي الشمال مشمساً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة”.
وأشار البيان الى، ان “طقس الأثنين المقبل وهو آخر يوم بشهر آب الجاري سيكون في الوسط والجنوب مشمساً حاراً وفي الشمال مشمساً مع استقرار بدرجات الحرارة”.
 

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