أغسطس 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

منح ٥٠ مليون كقروض للمواطنين من اجل البناء

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فى :أخبار عــامة
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منح ٥٠ مليون كقروض للمواطنين من اجل البناء

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء على قطعة أرض سكنية باسمه.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه “تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك”.

واضاف أن “ذلك يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف”.

واشترط المصرف في بيانه “تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض”.

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