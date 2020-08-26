14 وفاة جديدة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل (14) وفاة و(463) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن (21831) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، في (3) مراكز مختلفة.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (4199) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل (463) إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، (264) منها في محافظة أربيل، (61) في محافظة السليمانية، (24) في إدارة گرميان، (90) في محافظة دهوك و(24) في حلبجة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل (349) مصاباً للشفاء خلال اليوم المنصرم، (280) منهم في محافظة أربيل، (20) في محافظة السليمانية، (33) في إدارة گرميان، (16) في محافظة حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل (14) حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، (8) حالات في محافظة أربيل، (5) حالات في محافظة السليمانية، و(1) حالة واحدة في إدارة گرميان.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (26392) مصاباً، توفي منهم (962) شخصاً، فيما تماثل (15843) مصاباً للشفاء التام، وبقي (9587) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.