فيديو يفند رواية الشرطة بشأن تفجير استهدف عجلة للأمم المتحدة شرق الموصل‎

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه لحظة التفجير الذي استهدف سيارة تابعة للأمم المتحدة في ناحية برطلة شرق الموصل.

وبحسب المقطع المصور بكامرة مراقبة ثابتة، فإن السيارة التابعة للمنظمة الأممية استهدفت بتفجير عبوة ناسفة خلال مرورها بسرعة في الشارع الرئيسي بناحية برطلة في محافظة نينوى.

وفي وقت سابق من اليوم كان مصدر أمني في محافظة نينوى أفاد لـ(باسنيوز) بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلتين مصفحتين تعودان لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة شرق الموصل.

وقال المصدر إن” العبوة انفجرت مستهدفة العجلتين قرب قرية شاقولي في ناحية برطلة شرق الموصل” . مبينا أن الانفجار اسفر عن اصابة موظفة عراقية تعمل مع المنظمة بجروح طفيفة نقلت على اثرها لمستشفى قريب من مكان الحادث لتلقي العلاج فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث.

وأصدرت شرطة نينوى توضيحا بشأن الحادث، حيث أكدت أن التفجير هو لعبوة من مخلفات تنظيم داعش.

وأشار بيان الشرطة الذي تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، إلى ان العبوة مؤشر عليها علم بلون احمر وتم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات ازالة الالغام في بداية عمليات التحرير.

لكن المقطع المصور أظهر خلاف رواية الشرطة، التي تحدثت عن وقوف السيارة بالقرب من منطقة تتواجد فيها عبوات ناسفة من مخلفات الحرب وانفجار العبوة بعد اقتراب احد الموظفين التابعين للمنظمة الأممية من الموقع المؤشر عليه باللون الأحمر.