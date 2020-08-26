واشنطن توجّه دعوة لبغداد وانقرة بشأن PKK

وجهت الولايات المتحدة الامريكية ، اليوم الأربعاء ، دعوة لكل من العراق وتركيا للتفاوض بشأن حل الخلافات بين الجانبين والمتعلقة بتواجد مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK في مناطق بإقليم كوردستان ونينوى .

هذه الدعوة جاءت على لسان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون العراق، ديفيد كوبلي، خلال إحاطة إعلامية له .

كوبلي قال “نود أن تعمل تركيا والعراق معا لحل المخاوف بشأن وجود حزب العمال الكوردستاني في العراق . من المهم احترام السيادة العراقية، لكن من المهم أيضا الاعتراف بالمصالح الأمنية الخاصة لتركيا”.

الدبلوماسي الأمريكي ، أوضح بالقول أن ” أفضل طريقة لحل كل هذه المشاكل هي أن يعمل الجانبان معا. وآمل أن نتمكن من لعب دور ما في تعزيز هذا الموقف بحيث يؤدي إلى الاستقرار ويلبي مصالح الجانبين”.

وتواصل تركيا عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني داخل اراضي إقليم كوردستان ، الأولى كانت جوية باسم “مخلب النسر” ، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم “مخلب النمر” ومازالت مستمرة ، وقد استشهد عدد من المواطنين المدنيين من اقليم كوردستان بسبب القصف الجوي والقتال بين مسلحي الكوردستاني والجيش التركي ، كما اضطر سكان العديد من القرى الحدودية الى النزوح وترك قراهم بسبب القتال الذي الحق كذلك خسائر واضرار بممتلكات سكان تلك القرى.

واستدعت الخارجية العراقية سفير تركيا في بغداد، فاتح يلدز ، على خلفية ما وصفتها بـ”الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي” ، ومنها قصف جوي بطائرة مسيرة والذي طال منطقة سيدكان الحدودية شرق محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان وادى الى مقتل ضابطين في حرس الحدود العراقي ، كما ألغى العراق زيارة مقررة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار كانت مقررة لبغداد.