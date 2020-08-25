العراق يسجل 3962 اصابة بكورونا وشفاء 3372 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 3962 اصابة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 3372 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان، إن “وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (3372) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 336

بغداد/ الكرخ 420

مدينة الطب 70

النجف 233

السليمانية 86

أربيل 226

كربلاء 322

كركوك 98

ديالى 160

واسط 179

البصرة 315

ميسان 180

بابل 297

الديوانية 87

ذي قار 119

الأنبار 52

المثنى 64

نينوى 95

صلاح الدين 33

وأضافت أن “الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 3962 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 487

بغداد الكرخ 249

مدينة الطب 93

النجف 121

السليمانية 140

أربيل 343

دهوك 194

كربلاء 239

كركوك 238

ديالى 104

واسط 246

البصرة 392

ميسان 156

بابل 133

الديوانية 141

ذي قار 253

الأنبار 83

المثنى 53

نينوى 251

صلاح الدين 46

وفيما يتعلق بالوفيات قالت الوزارة إن “الوفيات 77 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 7

أربيل 6

دهوك 5

كربلاء 4

كركوك 7

ديالى 1

واسط 7

البصرة 7

بابل 11

الديوانية 3

ذي قار 1

المثنى 4

نينوى 3

ولفتت الوزارة في بيانها الى أن “مجموع الشفاء: 153761 ( نسبة الشفاء 72.5 %)، ومجموع الاصابات: 211947، والحالات الكلية تحت العلاج : 51590، الراقدون في العناية المركزة: 574، ومجموع الوفيات: 6596”.