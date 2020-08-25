العراق يسجل 3962 اصابة بكورونا وشفاء 3372 مصاباً
اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 3962 اصابة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 3372 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان، إن “وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (3372) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة 336
بغداد/ الكرخ 420
مدينة الطب 70
النجف 233
السليمانية 86
أربيل 226
كربلاء 322
كركوك 98
ديالى 160
واسط 179
البصرة 315
ميسان 180
بابل 297
الديوانية 87
ذي قار 119
الأنبار 52
المثنى 64
نينوى 95
صلاح الدين 33
وأضافت أن “الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 3962 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 487
بغداد الكرخ 249
مدينة الطب 93
النجف 121
السليمانية 140
أربيل 343
دهوك 194
كربلاء 239
كركوك 238
ديالى 104
واسط 246
البصرة 392
ميسان 156
بابل 133
الديوانية 141
ذي قار 253
الأنبار 83
المثنى 53
نينوى 251
صلاح الدين 46
وفيما يتعلق بالوفيات قالت الوزارة إن “الوفيات 77 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 7
أربيل 6
دهوك 5
كربلاء 4
كركوك 7
ديالى 1
واسط 7
البصرة 7
بابل 11
الديوانية 3
ذي قار 1
المثنى 4
نينوى 3
ولفتت الوزارة في بيانها الى أن “مجموع الشفاء: 153761 ( نسبة الشفاء 72.5 %)، ومجموع الاصابات: 211947، والحالات الكلية تحت العلاج : 51590، الراقدون في العناية المركزة: 574، ومجموع الوفيات: 6596”.