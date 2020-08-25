بارزاني يعزي عائلة المناضل الكوردي بارزان ملا خالد

قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، تعازيه إلى عائلة المناضل الكوردي بارزان ملا خالد.

وقال بارزاني، في بيان، “في الرحيل الابدي للإعلامي المعروف في الثورة والمناضل العريق الراحل بارزان ملا خالد نعزي انفسنا وسيادتكم وجميع الاصدقاء والرفاق وندعو العلي القدير لأن يغمده برحمته الواسعة”.

وأضاف أن “الراحل بارزان ملا خالد كان نموذجا للإنسان الوفي وتربية عائلة ثورية، ومنذ زمن طويل كان والده وعائلته من داعمي الثورات الكوردستانية، وكان هو أيضاً في ثورة ايلول من الاصوات المعروفة في اذاعة صوت كوردستان العراق، وفي ثورة كولان أيضاً استمر في نضاله وفي الانتفاضة أيضاً”.

واوضح انه “كان من الاصوات البارزة في رفع معنويات البيشمركة والمنتفضين في كوردستان وبعدها كعضو في برلمان كوردستان ووكيل وزارة الثقافة وقد قدم خدمات جليلة للثقافة”، مضيفاً أنه “كان شخصاً قريباً من الناس ومحبوباً ومعروفاً بنضاله وخدماته من اجل الشعب والوطن سيبقى حياً الى الابد”.