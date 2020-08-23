الديمقراطي الكوردستاني يشدد على وحدة موقف الكتل الكوردستانية في بغداد حيال قانون الانتخابات

أكد مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الاحد ، على أهمية وضرورة وحدة صف وموقف الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي فيما يتعلق بإعادة تعديل قانون الانتخابات العراقي .

خسرو گوران ، قال لـ(باسنيوز) ان هناك جدلاً كبيراً بشأن قانون الانتخابات الجديد في العراق الذي لم يتم حسمه حتى الآن ، كما هناك خلافات بين الأطراف السياسية بشأنه. مضيفاً ان ” نظام الدوائر المتعددة المقترح في القانون ليس من مصلحة الكورد لذلك فإن وحدة صف الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي ووحدة موقفها مهم جداً في هذه المرحلة “.

موضحاً ، ان ” على الكتل الكوردستانية ان توحد موقفها حيال هذا الموضوع كي يخرج القانون بشكل يصب في مصلحة مواطني إقليم كوردستان”.

مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، خسرو گوران تابع بالقول ” اذا ما تم تمرير القانون بشكله الحالي فلن يكون من مصلحة مواطني إقليم كوردستان كون كل محافظة يتم تقسيمها على عدة دوائر انتخابية وفي هذه الحالة ستتشتت أصوات الكورد خاصة في المناطق التي لاتضم اغلبية كوردية”.

وختم گوران ، قائلاً ” لذلك فقد كثفنا جهودنا لتقييم الوضع ومحاولة إيجاد صيغة مناسبة”.