أغسطس 22, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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استئناف حوارات أربيل وبغداد الأسبوع القادم

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فى :أخبار عــامة
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استئناف حوارات أربيل وبغداد الأسبوع القادم

من المقرر أن يستأنف وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية حواراتهما الأسبوع القادم، في العاصمة العراقية بغداد.

بالصدد، قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي هريري، والذي يترأس حالياً وفد إقليم كوردستان إلى واشنطن، إن وفد الإقليم اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، حيث دعا الأخير وفد الإقليم لاستئناف الحوار مع وفد بغداد لحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

هريري، قال إن الكاظمي شكر وفد الإقليم على مشاركته ودعمه للمحادثات مع وزارة الخارجية الأمريكية في مختلف المواضيع.

وكشف رئس وفد الإقليم، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد وجود «مشاكل اقتصادية كثيرة» في العراق، مشدداً على ضرورة حضور وفد كوردستان إلى بغداد الأسبوع القادم لاستئناف الحوارات مع الحكومة الاتحادية.

ووجه الكاظمي شكره إلى القيادة السياسية في إقليم كوردستان على دعمها وحرصها لمواصلة المحادثات وحل المشاكل العالقة بين الجانبين.

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