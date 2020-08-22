مكافحة إرهاب كوردستان تطيح بخلية داعشية في أربيل
ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، القبض على خلية داعشية نائمة في أربيل عاصمة الإقليم.
المتحدث باسم التحالف العقيد مايلز كيغنز قال عبر تويتر، إنه يوم أمس 20 آب، تمكنت نخبة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، وبدعم قوات خاصة تابعة للتحالف، من القبض على خلية داعشية نائمة في مدينة أربيل.
ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.
لە بەرواری ٢٠ ئاب، تیمێکی نموونەیی لە بەڕێوبەرایەتی دژە تیرۆری کوردستان بەپشتیوانی ھێزی تایبەتی ھاوپەیمانان توانییان شانەیەکی نوستوی داعش لە ھەولێر دەستگیر بکەن. 💪🏽
ئێمە بەھێزین پێکەوە
بژی کوردستان
شکستی بۆ داعش @KRSCPress pic.twitter.com/DbMtkdiR43
— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) August 21, 2020