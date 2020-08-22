أغسطس 22, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مكافحة إرهاب كوردستان تطيح بخلية داعشية في أربيل

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فى :أخبار عــامة
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مكافحة إرهاب كوردستان تطيح بخلية داعشية في أربيل

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، القبض على خلية داعشية نائمة في أربيل عاصمة الإقليم.

المتحدث باسم التحالف العقيد مايلز كيغنز قال عبر تويتر، إنه يوم أمس 20 آب، تمكنت نخبة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، وبدعم قوات خاصة تابعة للتحالف، من القبض على خلية داعشية نائمة في مدينة أربيل.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

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