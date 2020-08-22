“فصائل وأطراف” تعدّ لأزمات جديدة بعد عودة الكاظمي من واشنطن

حذر ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي، اليوم السبت، من أزمات سياسية وأمنية جديدة في البلاد بعد عودة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من واشنطن، فيما كشف سبب ذلك.

وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، في تصريح صحفي، إن “هناك أزمات سياسية وأمنية وغيرها، ستكون في انتظار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عند عودته من واشنطن، بسبب رفض نتائج الزيارة من قبل بعض الأطراف السياسية والفصائل المسلحة”.

وبين انه “ربما يكون هناك تصعيد كبير في عمليات قصف واستهداف الاهداف والمصالح الامريكية في العراق، لكن في نفس الوقت هذا يعتمد على الكاظمي في تعامله مع تلك الأطراف وقدرته على تهدئة تلك الجهات”.

وكان من المفترض أن تنتهي زيارة الكاظمي إلى واشنطن مساء أمس الجمعة بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إلا أن مصدرا أفاد بأن الكاظمي سيلتقي رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وهو السبب الذي دفع إلى تمديد زيارته إلى العاصمة الأميركية.

والتقى الكاظمي في إطار زيارته إلى واشنطن، عددا من المسؤولين الامريكان وأعضاء منتدى رجال الأعمال الأميركي وغرفة التجارة الأميركية، بحضور وزير الطاقة الأميركي دان برويلت.