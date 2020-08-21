العراق: 4288 إصابة جديدة بكورونا و 75 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 75 وفاة و4288 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها، انه ” تم فحص ( 24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1393488)”.
وأضافت الوزارة، أنها سجلت هذا اليوم (3246) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 271
بغداد / الكرخ 322
مدينة الطب 81
النجف 174
السليمانية 82
أربيل 244
كربلاء 236
كركوك 51
ديالى 106
واسط 107
البصرة 647
ميسان 125
بابل 109
الديوانية 72
ذي قار 244
الأنبار 53
المثنى 112
نينوى 210
وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 4288 حالة إصابة جديدة، وتوزعت كما يلي:
بغداد الرصافة 574
بغداد الكرخ 274
مدينة الطب 65
النجف 302
السليمانية 142
أربيل 219
دهوك 174
كربلاء 336
كركوك 217
ديالى 108
واسط 251
البصرة 583
ميسان 149
بابل 130
الديوانية 110
ذي قار 264
الأنبار 50
المثنى 153
نينوى 104
صلاح الدين 83
وذكرت أنها سجلت 75 حالة وفاة بسبب الفيروس وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
النجف 1
السليمانية 9
أربيل 15
دهوك 2
كربلاء 3
كركوك 3
واسط 4
البصرة 4
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 3
ذي قار 2
الأنبار 3
المثنى 2
نينوى 7
وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 140446( نسبة الشفاء 71.3 %)، ومجموع الإصابات بلغ 197085، والراقدين الكلي 50356، والراقدين في العناية المركزة 587، ومجموع الوفيات 6283 .