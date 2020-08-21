العراق: 4288 إصابة جديدة بكورونا و 75 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 75 وفاة و4288 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، انه ” تم فحص ( 24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1393488)”.

وأضافت الوزارة، أنها سجلت هذا اليوم (3246) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 271

بغداد / الكرخ 322

مدينة الطب 81

النجف 174

السليمانية 82

أربيل 244

كربلاء 236

كركوك 51

ديالى 106

واسط 107

البصرة 647

ميسان 125

بابل 109

الديوانية 72

ذي قار 244

الأنبار 53

المثنى 112

نينوى 210

وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 4288 حالة إصابة جديدة، وتوزعت كما يلي:

بغداد الرصافة 574

بغداد الكرخ 274

مدينة الطب 65

النجف 302

السليمانية 142

أربيل 219

دهوك 174

كربلاء 336

كركوك 217

ديالى 108

واسط 251

البصرة 583

ميسان 149

بابل 130

الديوانية 110

ذي قار 264

الأنبار 50

المثنى 153

نينوى 104

صلاح الدين 83

وذكرت أنها سجلت 75 حالة وفاة بسبب الفيروس وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 1

النجف 1

السليمانية 9

أربيل 15

دهوك 2

كربلاء 3

كركوك 3

واسط 4

البصرة 4

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 3

ذي قار 2

الأنبار 3

المثنى 2

نينوى 7

وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 140446( نسبة الشفاء 71.3 %)، ومجموع الإصابات بلغ 197085، والراقدين الكلي 50356، والراقدين في العناية المركزة 587، ومجموع الوفيات 6283 .