فصائل عراقية مسلحة تعلق على زيارة الكاظمي لواشنطن وتطبيع الإمارات

أصدرت مجموعة من الفصائل المسلحة في العراق، اليوم الخميس، بياناً حول زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، واتفاق تطبيع الإمارات مع إسرائيل.

وجاء في البيان “على الكاظمي أن يجعل على رأس أولوياته تنفيذ قرار الشعب العراقي الذي خرج بمظاهرات مليونية واتخذ قراره بأن وجود الاحتلال الأمريكي ثم بعد ذلك قرر البرلمان والحكومة تنفيذ قرار الشعب وإخراج القوات المحتلة التي وجودها وخروقاتها خارج اتفاق الاطار الاستراتيجي بل هو تعدٍ سافر على سيادة وكرامة العراق”.

وأضاف “تفاجأنا أن زيارة الكاظمي لم تتضمن تنفيذ قرار اخراج القوات المحتلة الامريكية بشكل كامل ونعد ذلك التفافاً على سيادة العراق وكرامة شعبه والتفافاً على الدستور والقانون الذي يلزمه تنفيذ قرار مجلس النواب”.

وتابع البيان، أن “عودة الكاظمي من غير تحقيق قرار الشعب والبرلمان والحكومة وما قطعه من وعد على نفسه معنا ومع القوى العراقية بأن يكون رجل دولة بحجم العراق يدافع عن سيادة بلده وينهي الاحتلال الأمريكي فإن المقاومة العراقية ستستهدف كل المصالح الأمريكية وتزلزل الأرض تحت قواتهم المحتلة ولن تنجوا من استهداف نيراننا مهما تحصنت وابتعدت عن مدننا”.

واشار إلى أن “فصائل المقاومة العراقية تستنكر التطبيع الذي حصل وستتعامل مع الأنظمة الخائنة للقضية الفلسطينية وللإسلام والعروبة بكونهم أدوات رخيصة للمحتل وامتدادا لغدته السرطانية وعملاء ينفذون أجندات رخيصة للاستعمار الصهيوني في المنطقة”.

وأكد البيان “لن تخرج عن دائرة استهدافنا الوفود الاسرائيلية التي ترددت على بغداد مؤخراً واجتمعت مع قيادات أمريكية وعراقية لتنسيق اداراتهم لملف الفوضى والتخريب في العراق وتوزيع المهام الإعلامية الخبيثة والميدانية بينهم وتجنيد بعض ضعاف النفوس وتدريبهم وتزويدهم بكواتم ومتفجرات لتوسيع دائرة الاغتيالات باستهداف أطراف متعددة وايجاد فتنة وفوضى وتفكيك نسيج المجتمع العراقي”.