بعد ايا صوفيا.. مساعٍ لتحويل كنيسة سابقة إلى مسجد في اسطنبول

تعتزم تركيا تحويل متحف “خورا” في اسطنبول، الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية السابقة إلى مسجد، طبقاً لما ذكرت الجريدة الرسمية التركية “غازيت” اليوم الجمعة، ونقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويأتي القرار بعد حوالي شهر من فتح تركيا متحف “آيا صوفيا” المشهور في اسطنبول للصلاة.

وكانت محكمة تركية قد سمحت بتحويل متحف “خورا” إلى مسجد في العام الماضي، لتكون سابقة ل‍متحف آيا صوفيا، وجاء القراران وسط تصاعد التوتر مع الجارة اليونان بسبب نزاعات إقليمية في بحر إيجه، والبحر المتوسط.