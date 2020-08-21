إقليم كوردستان يخفف قيود كورونا ويرفع حظر التنقل

اعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، الجمعة، تخفيف إجراءاتها المتخذة منذ عدة أشهر للوقاية من جائحة كورونا.

وذكر بيان للداخلية، “توكل لإدارة المحافظات وبقية المدن أتخاذ اللازم، “تسهيل حركة التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة، تنظيم التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة مع المحافظات العراقية، تنظيم تبادل القوات الأمنية في الإقليم والمحافظات العراقية، تنظيم تنقل البعثات الدبلوماسية والأممية والقوات التحالف الدولي بين الإقليم والمحافظات العراقية”.

وبالنسبة للحركة في المعابر الحدودية “برويزخان، سرزيري، بن، تويله، بشته، شوشمه”، أبقت وزارة داخلية الإقليم على إغلاقها أمام السياح، وإتاحتها حصراً للحركة التجارية، مع فتح المعابر “باشماخ، حاج عمران”، أمام مواطني الإقليم العالقين في إيران والراغبين في العودة.

وقررت الداخلية، إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري اربيل، والسليمانية، ،حركة التبادل التجارية بين مدن الإقليم والمحافظات العراقية وفق التعليمات الصحية.

وبحسب تعليمات الداخلية الجديدة، تقرر تسهيل تنقل المسافرين العراقيين في معبر ابراهيم الخليل الحدودي، كذلك الأمر بالنسبة للمسافرين الأجانب لكن مع موافقة الداخلية و مع تسهيل خروجهم إلى دول خارج الإقليم.

وقررت الداخلية كذلك السماح بالمسافرين العراقيين التوجه إلى تركيا للحالات المرضية، والتجارية، والدراسية.

وقررت ايضاً استمرار اغلاق أماكن الأعراس والمآتم، والحفلات، وفرض غرامة 20 ألف دينار لمن لا يرتدي الكمامة الطبية خارج المنزل.