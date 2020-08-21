حكومة الإقليم تتهم انصار حزبين كورديين بالتسبب باعمال شغب في زاخو

اتهم مكتب منسق الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كوردستان، انصار حزب العمال- PKK- وحركة الجيل الجديد، بالتسبب بوقوع عشرات الإصابات بين رجال الأمن والمدنيين خلال “أعمال شغب شرسة” تطورت عقب تظاهرة في مدينة زاخو بمحافظة دهوك احتجاجا على دخول شاحنات تركية.

واندلعت أعمال شغب في زاخو يوم 19 أغسطس / آب 2020.

وذكر مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حكومة الإقليم “ملتزمة تمامًا بالحفاظ على حرية التعبير وتعزيزها في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المدنية التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية والصالح العام. لكن سرعان ما تحول تغير مسار تلك احتجاج ليلة ١٩ أغسطس من قبل مؤيدي حزب العمال الكوردستاني و حراك الجيل الجديد و عدة احزاب اخری إلى أعمال شغب”.

واضاف “يُفترض أن الاحتجاج كان من قبل سائقي الشاحنات الذين شعروا أن فتح معبر إبراهيم خليل مع تركيا، سيسمح للسائقين من تركيا بدخول إقليم كوردستان، وهي خطوة من المتوقع أن تضر بأعمالهم. ومع ذلك، سرعان ما ردد الجناة المجهولون شعارات حزب العمال الكوردستاني وبدأوا في إطلاق أعيرة نارية تجاه قوات الأمن، مما حوّل الاحتجاج إلى عمل من أعمال الاضطرابات العامة التي تضمنت أعمال تخريب وانتهاكات مما ادی الی وقوع جرحی بين افراد القوات الأمن والمدنيين”.

واكد البيان إصابة “61 شخصا من قوات الأمن و4 مدنيين. تم اعتقال 18 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية وسط أعمال الشغب وتم إصابة طفل. التحقيقات جارية للعثور على الذين اطلقوا النار”.

وبحسب البيان “تضررت 26 سيارة شرطة وسيارة مدنية بالإضافة إلى ممتلكات عامة وخاصة. يشار إلى أنه بينما ورد أن التجمع كان يهدف إلى نقل حقوق السائقين، تم الكشف عن 4 سائقين فقط خلال التحقيقات وان معظم الذين شاركوا في التظاهرات لم يكونوا من اهالي زاخو”.