تفاصيل مخطط تسميم رئيس عربي

كشف تقرير صادم عن مخطط لتسميم رئيس دولة عربية.

ونشرت صحيفة {الشروق} التونسية في نشرتها الورقية الصادرة بتاريخ اليوم 21/8/ 2020، عنواناً بـ {أسرار مخطط تسميم قيس سعيد}.

وتشير الصحيفة الى ان “مخبزة {البحيرة} زودت الرئاسة بالمعلومة وكشفت العملية”.

ولفتت الى ان “رجل أعمال عرض 20 مليون دينار تونسي رشوة لعامل المخبزة لتنفيذ الجريمة”.

وقالت الصحيفة ان “التحقيقات متواصلة بالعملية وقد تكشف تورط سياسيين فيها”.

وبينت انه “تم اكتشاف مخطط لتسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد واعوان الرئاسة بعد أن قام رجل اعمال متورط في قضايا خطيرة بتحريض عناصر لتسميم الخبز والمرطبات التي يتم اقتناؤها من مخبزة بالبحيرة 2 لمؤسسة رئاسة الجمهورية”.

وفي تفاصيل الحادثة التي أوردتها جريدة الشروق اليوم الجمعة، فإن رجل اعمال حاول توريد صاحب مخبزة في مخطط لدسّ السمّ في كميات الخبز التي تقتنيها المخبزة ، وذلك من خلال اغراء العامل بمبلغ 20 مليون دينار مقابل القيام بالعملية الا أنه رفض وكشف المخطط”.

وتفيد ان “رجل الاعمال متورط في قضايا ومحكوم بالسجن سنة وشهرين وتتعلق به تهم محاولة القتل وخطف أطفال وقام بتحريض عامل بمنطقة البحيرة 2 على وضع مادة سامة في مادة العجين الذي تستعمله المخبزة وتبيعه لرئاسة الجمهورية وطلب من عامل ثان استهداف محامية وحقوقية شهيرة وزوجة مسؤول بارز مقابل 5 الاف دينار”.

وقالت انه “تم التفطن للمخطط من قبل الامن خاصة بعد اعتراف العامل بتفاصيل المخطط وفتح تحقيق لدى السلطة الامنية المعنية ، والمتهم يتمتع بالحماية في منطقة البحيرة ويتمكن في كل مرة من معرفة تحركات الدوريات واغلاق محاضر ضدّه”.

وتشير الشروق الى ان “العامل قام بكشف المخطط بعد لقائه برجل الاعمال ، كما ان حارس العمارة اعترف بأن رجل الاعمال طلب منه استهداف زوجة مسؤول بحي النصر الا انه رفض وقد اختفى رجل الاعمال منذ فتح التحقيق ضدّه والقبض على كل من له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالعملية”.