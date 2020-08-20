كورونا العراق.. ثلاث محافظات رئيسية على رأس قائمة الاصابات واربيل تحصد الوفيات

تصدرت محافظات ” بغداد والبصرة ونينوى”، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي للاصابات بفيروس كورونا في العراق فيما حصدت محافظة اربيل الاعلى في عدد الوفيات.

حيث سجلت العاصمة بغداد اليوم، 836 اصابة جديدة بكورونا مقسمة {396 الرصافة، 592 الكرخ، 67 مدينة الطب}، تليها محافظة البصرة التي سجلت 467 اصابة، ثم نينوى التي سجلت 363 اصابة.

كما تصدرت بغداد معدل حالات الشفاء بعد تسجيلها 654 حالة شفاء {الرصافة 343، الكرخ 230، مدينة الطب 81}، فيما سجلت محافظة كربلاء المقدسة 330 حالة شفاء ثم اربيل التي سجلت بحسب البيان الوزاري اكتساب 218 حالة الشفاء التام.

اما حالات الوفيات بكورونا فقد تصدرت محافظة اربيل الموقف بعد تسجيلها 15 حالة وفاة، تليها العاصمة بـ11 وفاة {4 الرصافة، 3 الكرخ، 4 مدينة الطب} والبصرة بـ10 وفيات”..

وكانت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، الخميس، تسجل 3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2831 حالة جديدة للشفاء و87 حالة وفاة في عموم العراق.