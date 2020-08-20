الكاظمي وترامب يتفقان على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الخميس، بالرئيس الامريكي دونالد ترامب، لاستكمال الحوار الاستراتيجي للحصول على انسحاب أمريكي من العراق.

وذكرت شبكة الاعلام العراقي الرسمية ان ” بغداد وواشنطن اكدا على ضرورة احترام سيادة العراق.

واتفقتا على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي”.

ونقلت عن ترامب قوله ان “الكاظمي رجل أنسجم معه جداً ، لقد انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جدا من الجنود ، مبينا ان ” التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي خلال ثلاث سنوات”.

وتابعت ان ” واشنطن اكدت دعمها لعلاقات العراق مع دول الجوار و مساندتها لخطط الكاظمي لإصلاح الاقتصاد العراقي ، كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصحي في العراق”.