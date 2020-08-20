تهنئة من نيجيرفان بارزاني إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، مسلمي كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في رسالة تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، ووردت إلى وكالة شفق نيوز، “ابارك حلول الأول من محرم، رأس السنة الهجرية الجديدة، لكافة مسلمي كوردستان والعراق والعالم”.

وأضاف “أرجو أن تحمل السنة الهجرية الجديدة معها النهاية لمعاناة ومشاكل كافة المسلمين وجميع الإنسانية، وأن يكون عاماً ملؤه الخیر والسعادة للكل”.

وقال بارزاني ايضاً “أدعو الله عز وجل أن يرفع عن العالم وباء كورونا وآثاره الاقتصادية والصحية القاسية، وأن ينعم كوردستان بالسعادة والاستقرار والرفاهية في ظل التعايش والتسامح، وأن يحفظ ويسلّم الكوردستانيين الأعزاء وعموم الإنسانية”، وختم رسالته قائلا “مبارك لكم وكل عام والجميع بخير”.

واعلنت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام اليوم الخميس، بمناسبة الأول من محرم.